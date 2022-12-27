«До федералов не достучаться!»: Метшин требует передать городу право управлять жилфондом

Муниципалитетам необходимо вернуть право на управление жилфондом – только так можно решить массу проблем с капитальным ремонтом домов, которые давно этого требуют. Об этом мэр Казани Ильсур Метшин заявил на итоговой пресс-конференции в Ратуше. По его словам, федеральные власти не прислушиваются к городу, и пока эта инициатива остается без ответа.

«Пока достучаться до федералов мы не можем. А жителям-то все равно, кто рулит – им нужен ремонт», – сказал он.

Есть новые дома, за которые отвечают управляющие компании, есть жилфонд похуже, но там средсвта на ремонт собираются за счет федеральных программ и вложений большого количества жильцов. Однако в Казани сегодня чуть менее 20% домов – это старые двухэтажки, которые остаются без ремонта. Жителей в них мало, поэтому самостоятельно собрать средсвта на ремонт они не могут, посетовал мэр.

«В них никогда УК не придут, а там живут люди, которые не имеют возможности платить средства за содержание. И что нам говорит федеральный законодатель? Нет, вы нарушаете принцип частной инициативы, должна быть УК. Мы говорим – дайте нам право, мы создадим УК, Гордума будет принимать решение – помочь этим жителям капитальным, текущим ремонтом, починить крышу, двор… А сейчас нам отвечают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть жильцы сами должны котловым методом собирать и ремонтировать», – пояснил Метшин.

Передача муниципалитетам права на управление жилфондам позволит привести в порядок дома, которые не признаются аварийными, но жители которых давно ждут ремонта, добавил он.

Напомним, ранее об этой же инициативе заявлял Президент Татарстана Рустам Минниханов – по его мнению, создание муниципальных унитарных предприятий в России могло бы способствовать повышению качества управления жилым фондом в стране.