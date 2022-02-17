Минниханов предложить вернуть управление жилыми домами в ведение муниципальной власти

Создание муниципальных унитарных предприятий в России могло бы способствовать повышению качества управления жилым фондом в стране. Такое мнение озвучил Президент Татарстан Рустам Минниханов на совместном заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

«В целях повышения эффективности управления жилищным фондом назрела необходимость разрешить органам местного самоуправления брать в управление многоквартирные дома. Предлагаю предусмотреть в законодательстве новый способ управления МКД через муниципальные унитарные предприятия. В целях контроля за управлением многоквартирным жильем мы уже не первый год лицензируем управляющие компании. Однако часть домов находится в управлении ТСЖ и ЖСК. Поэтому квалификационные требования должны распространяться и на их руководителей», – поделился мнением Минниханов.

Схема управления жилым фондом через муниципальные предприятия существовала во времена СССР, когда жилищно-эксплуатационные организации являлись структурами районных исполкомов.

Президент РТ также предложил возложить на газораспределительные организации обязанность по техобслуживанию всего газового оборудования и дымоходного хозяйства для повышения безопасности жильцов. А также предусмотреть обязательную установку во всех квартирах с газовым оборудованием специальных приточных клапанов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» по поручению главы государства Владимира Путина.