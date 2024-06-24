«До чего дошел прогресс»: Татарстан вошел в топ-5 регионов России по уровню роботизации

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по уровню роботизации. В Татарстане установлено 919 роботов, на одну машину – 155,7 человека

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан на 4-м месте: почти тысяча промышленных роботов в обработке

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ впервые проанализировал уровень роботизации российской промышленности. В основу исследования легли данные Росстата.

Выяснилось, что в прошлом году в обрабатывающей промышленности России работало 12,8 тыс. роботов, но использовали их 19% предприятий. Этот уровень оказался сопоставим со средним в Евросоюзе (16,3%), и выше, чем в странах с развитой высокотехнологичной промышленностью – Италией (15,8%) и Германией (14,7%).

«Таким образом, по масштабу распространения промышленной робототехники Россия даже опережает страны Европейского союза, несмотря на отставание по интенсивности роботизации, выраженной в размерах парка задействованного оборудования», – сделали вывод ученые.

Обеспеченность робототехникой зависит от целого ряда факторов, включая соотношение между отраслями в структуре выпуска региона, уровень диверсификации промышленного комплекса, численность работников (обусловлена отраслевой спецификой деятельности), полагают в ВШЭ. Тем не менее есть закономерность – в топ-10 по числу используемых роботов вошли регионы, в которых расположены крупные производители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.

Неудивительно, что на четвертой строчке, пропустив вперед Санкт-Петербург, а также Самарскую и Московскую области, оказался и Татарстан.

Абсолютным лидером по количеству роботов оказался Санкт-Петербург, где работает три автомобилестроительных завода – почти 1,4 тыс. роботов. На один автомат приходится 23,6 рабочих места. В Татарстане установлено 919 роботов, на одну машину – 155,7 человека.

В лидерах роботизации – фармация и потребсектор

Низкую интенсивность промышленной роботизации в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ объяснили отраслевыми дисбалансами. Так, в ЕС в топ-5 наиболее роботизированных отраслей вошли автопром и транспортное машиностроение (35,9%), производства металла и готовых металлических изделий (25%), резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической продукции (21,4%), машин и оборудования (21,1%), включая станки, инструменты и широкую номенклатуру оборудования общего назначения, и, наконец, электрооборудования (19,4%).

В России промышленную робототехнику шире всего пока используют менее технологичные отрасли Фото: © «Татар-информ»

В России же промышленную робототехнику шире всего пока используют менее технологичные отрасли. Например, доля пользователей роботов в производстве текстильных изделий, одежды и кожи в России существенно выше, чем в ЕС, – 14,8% против 6,4% соответственно. Схожая картина – в деревообработке, производстве бумаги и полиграфической деятельности (20,8% против 11,5%). А в пищепроме (в том числе производстве напитков и табачных изделий) промышленных роботов в России используют почти четверть предприятий – 23,2% против 7,9% в ЕС.

По масштабам же роботизации в нашей стране лидирует производство лекарственных препаратов (35%). «Шоковые условия последних нескольких лет, включая пандемию коронавирусной инфекции и санкционные ограничения, обострили задачу повышения эффективности производственных процессов, одним из инструментов решения которой является роботизация, и придали серьезный импульс развитию отрасли», – объяснили такую ситуацию в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

КАМАЗ планирует вкладывать в роботизацию по 500-700 млн рублей ежегодно

Хотя в электронной промышленности и химпроме уровень роботизации в РФ сопоставим со среднеевропейским, среди производителей транспортных средств, в том числе автомобилей, используют роботов лишь только 18,4% организаций. То есть почти вдвое меньше, чем в ЕС. Между тем основной спрос на промышленную робототехнику, отметили в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, формируют как раз отрасли высокотехнологичного машиностроения, «которые характеризуются высокой добавленной стоимостью и сложностью продукции, длительным циклом эксплуатации, множеством кооперационных связей».

Потенциал их роботизации в России, что очевидно, пока реализован не полностью. Напомним, данную проблему в начале года, выступая на итоговой сессии Минпромторга РТ, признавал и глава КАМАЗа Сергей Когогин. По озвученным им тогда данным, если в Южной Корее в 2022 году уровень роботизации в промышленности составлял 1012 роботов на 10 тыс. работающих, то в России – всего семь! У КАМАЗа, правда, показатель составлял 60 роботов на 10 тыс. сотрудников. Но это все равно очень мало.

По программе роботизации, рассчитанной до 2030 года, КАМАЗ планирует довести к 2026 году количество роботов на предприятии с 231 до 615 единиц, а к 2030 году – до 923 (то есть примерно до того уровня, который сейчас зафиксирован по всему Татарстану). В пересчете на 10 тыс. работников уровень должен вырасти до 280 роботов, или «всего лишь середины мировых стандартов», отмечал Когогин.

Ежегодно компания планирует вкладывать в собственную роботизацию по 500-700 млн рублей. «Сможем ли мы скорректировать уровень в сторону увеличения – пока не знаю. Пока надо учиться производить и правильно управлять этой техникой», – заявлял топ-менеджер.

КАМАЗ планирует в первую очередь заменять роботами рабочие места с наиболее вредными и тяжелыми условиями труда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когогин заменит автоматами людей на вредных производствах

Внедрение роботов в производство на КАМАЗе организовано силами собственного системного интегратора – для этого челнинский гигант вошел в уставный капитал татарстанского разработчика «Эйдос-Роботикс». С тех пор эта компания разрабатывает по утвержденным техническим заданиям, то есть под конкретные задачи, не только новые модели роботов и критически важные их комплектующие, но также позиционеры, захватные устройства и системы управления роботами.

«В ходе внедрения и эксплуатации при необходимости возможно дооснащение роботов дополнительными опциями для совершенствования процессов», – объяснял директор департамента по проектированию новых производств и моделированию технологий – главный конструктор Технологического центра КАМАЗа Айрат Фасхутдинов.

Когогин, кстати, рекомендовал коллегам роботизировать прежде всего те производства, которые создаются с нуля, – это эффективнее, чем точечно внедрять их в действующую систему.

Сам КАМАЗ планирует в первую очередь заменять роботами рабочие места с наиболее вредными и тяжелыми условиями труда. Например, на автозаводе, заводах двигателей, запасных частей и компонентов ставить их для выполнения операций по нанесению герметика и автоматизации загрузки станков. На прессово-рамном заводе – на сварку деталей платформы, бортов, поперечин рам, кронштейнов и других изделий, а также на мойку каркасов кабин, операциях по нанесению мастики и перемещению деталей между прессами. На заготовительном производстве, например, на кузнечном заводе, они будут применяться для перемещения поковок, а на литейном – на операциях обрезки и зачистки отливок и простановки вставок.

К концу текущего десятилетия в российской промышленности должны будут вкалывать минимум 94 тыс. роботов, то есть в семь раз больше, чем по итогам прошлого года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К 2030 году в России должны работать почти 100 тыс. роботов

Чтобы существенно нарастить парк робототехники именно в машиностроении, нужна поддержка государства, считают в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Тем более что согласно Указу Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации, с показателем свыше 100 роботов на 10 тыс. человек.

Для этого, согласно расчетам Минпромторга России, к концу текущего десятилетия в российской промышленности должны будут вкалывать минимум 94 тыс. роботов, то есть в семь раз больше, чем по итогам прошлого года. А объемы внедрения роботов с нынешних 1,5 тыс. в год должны возрасти кратно.

Очевидно, крупный бизнес вроде КАМАЗа будет роботизироваться и за счет собственных вложений. Но надежды на реальный прорыв сейчас связывают с запуском профильного национального проекта, который объединит широкий портфель инструментов господдержки – Минпромторг РФ планирует разработать его к 1 сентября. Среди возможных целевых мер назывались льготный лизинг и субсидирование кредитных ставок.

В числе прочего, развитие роботизации позволит снизить остроту и кадрового кризиса, который в силу демографических причин пришел к нам всерьез и надолго. Уровень безработицы в апреле достиг очередного рекорда в 2,4%.

Рост парка роботов должен послужит мощным импульсом для развития собственной отрасли промышленных роботов и кратного роста объемов выпуска отечественной продукции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Робототехника – сама по себе высокотехнологичная индустрия»

Как заявил в своей статье для РБК глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, в Южной Корее сейчас 868 роботов на 10 тыс. человек, в Японии – 364, в Китае – 187. В России – 19 роботов на 10 тыс. человек – в пять раз меньше среднемирового уровня. По его мнению, с учетом нацеленности на технологический суверенитет стране «необходима срочная и глубокая роботизация».

«Очевидно, что роботы не будут выстроены вдоль улиц в рамках благоустройства, а должны трудиться на современных предприятиях – соответственно, речь о новой индустриализации страны», – заключил Чекунков.

В ВШЭ считают, что рост парка роботов должен послужит мощным импульсом для развития собственной отрасли промышленных роботов и кратного роста объемов выпуска отечественной продукции.

«Робототехника промышленного назначения – сама по себе высокотехнологичная индустрия с высокими мультипликативными эффектами для экономики, в основе которой лежит современная инженерная школа, интегрирующая технологические новшества различных областей науки и техники, в том числе искусственного интеллекта. Ее развитие позволит усилить позиции российских машиностроителей по широкой номенклатуре оборудования и комплектующих», – отметили также в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.