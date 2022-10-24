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Ру Тат
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Общество
24 октября 2022  19:10

До −6 градусов, мокрый снег и дожди: Гидромет дал прогноз на ближайшую неделю в РТ

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До субботы в Татарстане ожидается переменчивая погода. Сильный ветер, мокрый снег и гололедица будут чередоваться со спокойными днями, считают синоптики. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, как сообщал «Татар-информ», в республике ожидаются небольшие осадки, в том числе мокрый снег, сильный ветер и гололедица. Однако уже в среду и четверг под влиянием тылового гребня антициклона погода станет спокойнее. Значительных осадков не прогнозируется. Ночные температуры составят от −6 до 1 градуса, днем — от −1 до 5 градусов.

Предварительно, 28 октября под влиянием циклона в Татарстан вновь вернутся дожди и мокрый снег. На следующий же день осадки вновь будут маловероятны — они возможны местами на востоке РТ. Существенных изменений температур не ожидается: днем — от −2 до 3 градусов. Ночью, предупреждают синоптики, вероятно образование гололедицы.

#прогноз погоды #гидромет рт
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