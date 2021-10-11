До 500 тыс. рублей придется заплатить работодателям, если 80% сотрудников не привьются

Штраф для работодателей Татарстана, которые к декабрю не привьют своих сотрудников, составит от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Мы будем осуществлять контроль в процессе плановых и внеплановых мероприятий, которые у нас запланированы или которые будут осуществляться. Событие административное - нарушение соблюдения постановления часть вторая статьи 6.3 кодекса правонарушений Российской Федерации, где штраф на индивидуальных предпринимателей у нас от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей», – отметила спикер.

Также, по ее словам, могут приостановить работу до 90 суток.

Контролировать выполнение постановления будет Роспотребнадзор Татарстана. В ведомстве надеются не прибегать к применению наказаний.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане, как и во многих других регионах, объявили обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.