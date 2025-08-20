До 3,1 млн рублей единовременно: Татарстан набирает военных в Африканский корпус

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Военнослужащие, заключившие на территории Татарстана контракт на службу в Африканском корпусе, смогут получить единовременную выплату в 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны. Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.

Главные требования к кандидатам:

гражданство РФ;

возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;

отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, Гепатиты;

отсутствие судимостей по тяжким статьям;

разрешение выезда за границу;

хорошее здоровье;

женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);

переносимость жаркого климата.