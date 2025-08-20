До 3,1 млн рублей единовременно: Татарстан набирает военных в Африканский корпус
Военнослужащие, заключившие на территории Татарстана контракт на службу в Африканском корпусе, смогут получить единовременную выплату в 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.
Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны. Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.
Главные требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет;
- отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, Гепатиты;
- отсутствие судимостей по тяжким статьям;
- разрешение выезда за границу;
- хорошее здоровье;
- женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);
- переносимость жаркого климата.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 117 (на территории РТ) и 8 800 222 59 00 (для жителей других регионов)