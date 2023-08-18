До 25 августа открыт прием заявок на участие в международном конкурсе «ИТ Лидер»

До 25 августа принимаются заявки на участие в международный конкурс «ИТ Лидер», который пройдет в рамках форума Kazan Digital Week 2023. Участие в конкурсе бесплатное.

По итогам конкурса будут определены лучшие отраслевые решения по десяти направлениям Kazan Digital Week 2023 и одно решение — вне направлений, сообщают организаторы.

Участником конкурса может стать экспонент форума, предложенное на конкурс решение должно находиться в реестре отечественного программного обеспечения, а компания-участник должна быть зарегистрирована не ранее 1 января 2022 года.

Конкурс «ИТ Лидер» пройдет в пять этапов. На первом проходит регистрация (продлится до 25 августа). Далее – модерация решений (до 1 сентября). Третьим этапом, который продлится до 19 сентября, станет голосование и определение трех лидеров по направлениям. До 21 сентября состоится голосование экспертной комиссии, а 22 сентября пройдет награждение победителей.

Подать заявку на участие можно в личном кабинете форума. Более подробная информация о конкурсе представлена в положении по ссылке.

Подробнее о форуме читайте в материале «Татар-информа» Кибербитва, гонка беспилотников и 600 топ-разработчиков: каким будет Kazan Digital Week.

