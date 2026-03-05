До 15 марта продолжается заявочная кампания фестиваля школьных медиа Татарстана «Ялкын»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

До 15 марта школьные медиа Татарстана могут подать заявку на фестиваль «Ялкын», организованный Минмолодежи республики совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Совсем недавно мы презентовали фестиваль для школьных медиа „Ялкын“. Сейчас активно идет заявочная кампания. Затем мы проведем отбор и определим победителей», – рассказал он.

Победители смогут поучаствовать в республиканском фестивале «Алтын каләм – Золотое перо».