Общество 5 марта 2026 11:38

До 15 марта продолжается заявочная кампания фестиваля школьных медиа Татарстана «Ялкын»

До 15 марта продолжается заявочная кампания фестиваля школьных медиа Татарстана «Ялкын»
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

До 15 марта школьные медиа Татарстана могут подать заявку на фестиваль «Ялкын», организованный Минмолодежи республики совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Совсем недавно мы презентовали фестиваль для школьных медиа „Ялкын“. Сейчас активно идет заявочная кампания. Затем мы проведем отбор и определим победителей», – рассказал он.

Победители смогут поучаствовать в республиканском фестивале «Алтын каләм – Золотое перо».

Первый фестиваль школьных медиа «Ялкын» стартовал в Татарстане
#азат кадыров #минмолодежи рт #алтын калэм – золотое перо
