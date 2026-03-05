Первый фестиваль школьных медиа «Ялкын» стартовал в Татарстане

Школьные медиацентры из Казани, Муслюмово, Нурлата, Агрыза, Менделеевска и Арска подали заявки на первый патриотический фестиваль «Ялкын». Прием презентаций стартовал в феврале. Фестиваль пройдет в три этапа: до 15 марта организаторы принимают заявки, затем в течение марта оценят работы и сформируют список финалистов. Заключительный этап состоится очно в апреле 2026 года.

Финалистов ждут образовательные и творческие сессии, защита и презентация медиапроектов, а также церемония награждения. Отдельный блок программы посвятят профилактике вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев сообщил, что фестиваль станет новым направлением работы по вовлечению школьников в медиасреду. По его словам, организаторы намерены оценить, как сегодня работают школьные медиацентры, а ведущие журналисты проведут для них обучающие сессии.

Он подчеркнул, что таким образом планируется создать безопасное медиапространство для подростков и научить их создавать востребованный и полезный контент.

К участию приглашаются команды школьных медиа – редакции газет и журналов, радио– и телестудии, SMM-команды и другие форматы из общеобразовательных учреждений республики. В составе команды должно быть не менее трех человек в возрасте от 12 до 18 лет.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил, что первый фестиваль школьных медиацентров планируется интегрировать с уже традиционным республиканским фестивалем юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо». По его словам, сейчас обсуждается, как сделать форматы двух мероприятий взаимодополняющими.

Победителей определят в двух основных номинациях – «Школьное медиа на русском языке» и «Школьное медиа на татарском языке». Жюри также выберет лучших в индивидуальных номинациях, среди которых «Лучший радиопроект», «Лучший видеорепортаж», «Лучший дизайн медиа» и другие.

Обладатель Гран-при получит возможность отправиться в «Тур для СВОих» в один из регионов России, который организует общественная организация «Первый Патриот».

Организация фестиваля соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».