Происшествия 9 декабря 2025 11:58

До 14 выросло число пострадавших после атаки БПЛА в Чувашии

Число пострадавших в результате утренней атаки беспилотников на Чебоксары возросло до 14 человек, включая одного ребенка. Об этом заявил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Ранее сообщалось о 9 пострадавших.

«По оперативным данным на 11:00 ч., число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая одного ребенка. Все они получают необходимую медицинскую помощь. Экстренные службы оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность населения», – написал Степанов в своем телеграм-канале.

Для оценки состояния поврежденных домов и нанесенного ущерба начинают работу специальные комиссии при администрации города.

