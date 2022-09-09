До 14 октября в Казани изменятся схемы движения автобусов №28 и 43

В Казани более чем на месяц изменятся схемы движения автобусов №28 и 43. Причиной стало ограничение движения по улице Гагарина, где будут менять подземный газопровод. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

До 14 октября автобус №28 будет курсировать по ул.Гагарина — пр.Ибрагимова — ул.Воровского — ул.Короленко, а затем следовать по обычному маршруту.

Автобусы №43 при движении к ул. Технической проследуют по ул.Декабристов — ул.Восстания — ул.Короленко, а затем вернутся к обычной схеме. Двигаясь в обратном направлении, они проедут по ул.Короленко — ул.Восстания — ул.Декабристов, далее по маршруту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что часть домов Кировского и Московского районов Казани почти на неделю останутся без газа.