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До 10 ноября в Альметьевском районе РТ будет проводиться выездная диспансеризация
C 3 по 10 ноября в Альметьевском районе РТ в поселке Нижняя Мактама проводится выездная диспансеризация.
Мобильная поликлиника, а также мобильные комплексы для проведения флюорографии и маммографии работают с 8.00 до 20.00.
Пройти диспансеризацию смогут жители, которые прикреплены к Городской поликлинике №2 Альметьевского района.
В диспансеризацию входят: консультация терапевта, общий анализ крови, исследование уровня глюкозы и холестерина, ЭКГ, флюорография и другие анализы.
«Татар-информ» рассказывал, что диспансеризация осуществляется по предварительной записи для прикрепленных граждан, однако при отсутствии большого количества людей возможно прохождение процедуры и без записи. При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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