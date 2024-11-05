До 10 ноября в Альметьевском районе РТ будет проводиться выездная диспансеризация

C 3 по 10 ноября в Альметьевском районе РТ в поселке Нижняя Мактама проводится выездная диспансеризация.

Мобильная поликлиника, а также мобильные комплексы для проведения флюорографии и маммографии работают с 8.00 до 20.00.

Пройти диспансеризацию смогут жители, которые прикреплены к Городской поликлинике №2 Альметьевского района.

В диспансеризацию входят: консультация терапевта, общий анализ крови, исследование уровня глюкозы и холестерина, ЭКГ, флюорография и другие анализы.

«Татар-информ» рассказывал, что диспансеризация осуществляется по предварительной записи для прикрепленных граждан, однако при отсутствии большого количества людей возможно прохождение процедуры и без записи. При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.