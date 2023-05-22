ДНК-лаборатория для идентификации погибших красноармейцев заработает в Казани к осени

Через три месяца должны завершиться ремонтные работы в здании Школы поисковика в Казани. Там же заработает ДНК-лаборатория, которая поможет идентифицировать обнаруженные тела погибших бойцов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель совета «Объединения "Отечество"» РТ Александр Коноплев.

«Думаю, что через три месяца лаборатория уже заработает. Мы ее создали уже пару лет назад, но отлаживали технические моменты <…>. Поверьте, очередь там набралась большая», — пояснил спикер.

Коноплев уточнил, что приостановка работы лаборатории была связана как с нехваткой реактивов из-за санкций, так и с начавшимся позднее ремонтом. «Однако сейчас все вопросы решены», — заверил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Ленинградской области поисковики нашли останки красноармейца, призванного из Казани.