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Дни культуры РТ в Москве начались с возложения цветов к памятнику Тукаю
Традиционная церемония возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю открыла ежегодные Дни культуры Татарстана в Москве. Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ.
Цветы к памятнику классику татарской литературы возложили вице-премьер РТ — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, специально приехавшие в столицу татарстанские писатели, руководители Татарского культурного центра Москвы и представители общественности.
Затем состоялась встреча литераторов из Татарстана с общественностью. Среди ее участников были председатель Союза писателей Ркаил Зайдулла, народный писатель РТ Рабит Батулла, Лилия Гибадуллина, Равил Сабыр и Алия Каримова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Дни культуры Татарстана в Москве пройдут с 23 по 25 августа.
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