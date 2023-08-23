Дни культуры РТ в Москве начались с возложения цветов к памятнику Тукаю

Традиционная церемония возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю открыла ежегодные Дни культуры Татарстана в Москве. Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ.

Цветы к памятнику классику татарской литературы возложили вице-премьер РТ — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, специально приехавшие в столицу татарстанские писатели, руководители Татарского культурного центра Москвы и представители общественности.

Затем состоялась встреча литераторов из Татарстана с общественностью. Среди ее участников были председатель Союза писателей Ркаил Зайдулла, народный писатель РТ Рабит Батулла, Лилия Гибадуллина, Равил Сабыр и Алия Каримова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Дни культуры Татарстана в Москве пройдут с 23 по 25 августа.