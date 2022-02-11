Дмитрий Воронков после двух побед на Олимпиаде: «Можно и лучше. Есть над чем работать»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал игру сборной России по хоккею в матче против Дании, а также поделился эмоциями после двух побед на старте турнира.

По словам хоккеиста, матч против датчан получился крайне непростым.

«Вязкий тяжелый матч, хороший соперник, непросто было. Дай бог, с каждой игрой будем прибавлять, будем играть лучше. Все соперники здесь тяжелые. В прошлой игре со Швейцарией тяжело было, в этой так же. Ни один матч легко не дастся», – цитирует Воронкова «Чемпионат».

Кроме того, форвард казанского клуба рассказал над какими компонентами команде необходимо добавлять по ходу турнира.

«Но в целом все хорошо: две победы? Можно и лучше. Есть над чем работать. Будем добавлять. Над чем именно нужно работать? Над реализацией, над бросками, больше шайбу держать, лучше её контролировать. В большинстве не получается забить гол, точно бросить», – заявил хоккеист.

Напомним, наша национальная команда во втором туре группы B обыграла сборную Дании со счетом 2:0. Форвард «Ак Барса» Воронков отметился голевой передачей.