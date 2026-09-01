Дмитрий Васильев: Загитова станет лицом школы в Казани, а не постоянным тренером

Фото: телеграмм-канал фигуристки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, вероятно, не будет лично тренировать юных фигуристов в открывшейся в Казани школе своего имени, а сосредоточится на популяризации вида спорта в регионе и по всей стране. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

В воскресенье Загитова посетила церемонию открытия своей академии в столице Татарстана. После официальной части зрители увидели показательные выступления как самой Алины, так и начинающих фигуристов.

По словам Васильева, сам факт появления подобных школ крайне важен — он дает детям шанс попробовать свои силы в фигурном катании. При этом спортсменка служит для молодежи главным ориентиром и примером для подражания, что мотивирует ребят стремиться к высоким достижениям.

«Ей вовсе не обязательно постоянно находиться в школе и работать тренером на полную ставку. Ее миссия — пропаганда фигурного катания, и в этом смысле ее вклад может оказаться даже весомее, чем ежедневные тренировки с группой», — отметил Васильев.

Он подчеркнул, что тренерский труд — это рутинная и кропотливая работа, которая остается за кадром. Гораздо важнее, чтобы Загитова на личных встречах с детьми делилась опытом, рассказывала о своем пути в спорте и помогала юным ученикам расставлять жизненные приоритеты.

Эксперт также предположил, что фигуристка уже занимается подбором тренерских кадров для своей школы, просто эта работа не афишируется.

«Я думаю, что Загитова занимается подбором тренерских кадров для своей школы, просто мы об этом не знаем и этого не видим», – подытожил собеседник агентству.