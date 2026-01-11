Дмитрий Туманов: «Общественные организации появляются там, где власть не успевает»

20 лет назад, 11 января 2006 года, была сформирована Общественная палата Татарстана. Уже через две недели прошло ее первое заседание с участием первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

Об истории создания нового общественного института и наболевших вопросах, которые ему удалось решить, «Татар-информу» рассказал член Общественной палаты РТ, лауреат премии Правительства России в области культуры, автор проекта фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов. Он в составе первого созыва ОП РТ был утвержден постановлением Госсовета Татарстана.

«Ильгиз Калимуллович Хайруллин (которого, увы, уже нет в живых) был очень сильным председателем Общественной палаты РТ. У нас было много инициатив. Многое сделано Общественной палатой РТ по борьбе с английской музыкой в местах общественного питания, по сохранению культурного кода нашего многонационального народа. Многое сделано и для того, чтобы прекратился идеологический распад в театральном мире. Институт театра – самый сильный в воспитании души и гражданина», – отметил Туманов.

Дмитрий Александрович участвовал в «первом съезде гражданского общества», на котором Президент РФ Владимир Путин сделал серьезное заявление о том, что сильной Россия может быть только при сильных институтах гражданского общества.

«Общественные организации появляются там, где власть не успевает и есть белые пятна. Они проводят «демократический аудит». Институты гражданского общества помогают власти посмотреть на ситуацию снизу. Задача общественных институтов – информировать власть о происходящих процессах, чтобы принимались верные решения, чтобы идти вперед, развиваться», – заметил Туманов.

Подробнее о создании Общественной палаты РТ и ее работе в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».