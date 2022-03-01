Дмитрий Туманов: «Этот гнойник на Украине кто-то должен был вскрыть»

Со стороны Украины назревала опаснейшая угроза для России, а реализация стратегии разрушения великой державы со стороны некоторых европейских стран продолжается вот уже около века. Без вмешательства со стороны России, эта ситуация могла привести к катастрофе, считает генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

«В медицине существует такой термин — аппендицит. Так вот на Украине он назревал благодаря поставкам разного вида вооружений со стороны Америки, Турции, Германии и других стран. Если бы этот гнойник не был вскрыт — он бы лопнул, нанеся непоправимые разрушения на всё вокруг», — считает Туманов.

Он подчеркнул, что принятие волевого решения Президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине — способ избежать повторения ситуации 22 июня 1941-го года.

«Мы долго терпели, сглаживали углы, как могли, пока неприятель наращивал свои войска в Прибалтике, провоцируя наши войска. Наконец произошло то, что граждане России так долго ждали. Сейчас наша задача — молиться за наши войска и за мирное население Украины, чтобы операция прошла без жертв», — сказал Туманов.