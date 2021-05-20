Дмитрий Сычев о Джордже Деспотовиче: «Рубин» не прогадал, подписав с ним контракт

Экс-нападающий московских клубов «Спартак» и «Локомотив», а также сборной России по футболу Дмитрий Сычев оценил выступление форварда «Рубина» Джордже Деспотовича, который забил в этом сезоне 14 голов и вошел в топ-5 лучших бомбардиров РПЛ.

«Он хороший форвард, который приносит очень много пользы команде. Думаю, что «Рубин» не прогадал, подписав с ним контракт. Деспотович забил очень много важных голов и являлся важным звеном в построении Слуцкого. Качественный игрок для нашего чемпионата», – рассказал Сычев, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

Сычев – один из почетных гостей Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.Фест», который стартовал 18 мая в столице Татарстана. Сегодня Сычев, вместе с еще двумя экс-футболистами сборной России по футболу – Дмитрием Аленичевым и Евгением Алдониным – стал участником встречи со студентами.