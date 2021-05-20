Евгений Алдонин о вызове в сборную игроков «Рубина»: Это вопрос дальнейшей перспективы

Двукратный чемпион России по футболу и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин стал одним из почетных гостей Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.Фест», который проходит в эти дни в Казани. Сегодня Алдонин, вместе с еще двумя экс-футболистами сборной России по футболу – Дмитрием Аленичевым и Дмитрием Сычевым – стал участником встречи со студентами. Один из вопросов касался вызова в сборную России трех игроков казанского «Рубина».

«Я думаю, что это вопрос прежде всего дальнейшей перспективы, что их вызвали в сборную. Они провели очень хороший, качественный сезон. Этот сезон для "Рубина" был очень успешным. Очень хорошо себя проявили, особенно молодые игроки. Но если говорить о том, что эти футболисты станут игроками стартового состава в сборной – это пока опрос ближайшей перспективы. Но и это большое дело для этих ребят», – рассказал Евгений Алдонин.

Напомним, что в расширенный состав сборной России по футболу, которая начала сегодня подготовку к Евро-2020, включены три игрока казанского клуба – это голкипер Юрий Дюпин, защитник Илья Самошников и полузащитник Денис Макаров.