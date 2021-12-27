Татарстанцы оставили более 1,5 тыс. обращений в Центр общественного контроля в сфере ЖКХ

В 2021 году в Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана поступило более 1,5 тыс. обращений. При этом чаще всего татарстанцев интересовали вопросы, касающиеся общедомового имущества, оплаты услуг ЖКХ, рассказал, подводя итоги работы центра, член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

«За 2021 год было отработано 1530 обращений с абсолютно разными вопросами, но общими являются тематики ненадлежащего содержания общедомового имущества, управления МКД, начислений за ЖКУ, юридическая и справочная информация, благоустройство, капитальный ремонт и участие в создании Советов МКД», – отметил специалист на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По его словам, специалисты центра провели опросы и мониторинги, чтобы выявить наиболее частые проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются татарстанцы, и определить пути их решения.

В заключение Романов рассказал, что с 2019 года число обращений в Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана снизилось почти на 400. Так, в 2019-м жители республики обращались к специалистам более 1,9 тыс. раз, в этом году – 1530.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2022 году жителей республики ждут пять нововведений в сфере ЖКХ.