Дмитрий Романов о послании Минниханова к Госсовету: для ЖКХ важны IT-разработки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

IT-разработки в сфере ЖКХ, обновление инженерных сетей и капремонт жилых домов в Татарстане – важные направления в сегодняшнем Послании Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ. Об этом сообщил «Татар-информу» исполнительный директор ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.

«Электронный сервис в сфере ЖКХ „Локоло“ — важная IT-разработка для проведения онлайн-собраний и оптимизации общедомовых чатов в Татарстане. Следующим этапом станет подключение к нему садовых обществ. Это серьезное приложение, которое обеспечивает прозрачность работы, и поэтому его нужно масштабировать. Важно, что данное направление поддерживает Правительство республики», — сказал он.

Дмитрий Романов сообщил, что в РТ масштабными темпами реализуется программа капремонта жилых домов. Кроме того, ежегодно около тысячи дворов приводятся в порядок, а до конца этого года завершится благоустройство еще 65 пространств.

«Работы по благоустройству дворов необходимы, люди принимают в них активное участие», — заметил Романов.

В ежегодном послании Рустам Минниханов заметил, что в республике по-прежнему остаются вопросы к управляющим компаниям, к их техническому оснащению и кадровому составу. Он поручил муниципалитетам и Государственной жилищной инспекции обеспечить жесткий контроль за их деятельностью.

«Нужно повышать кадровый потенциал управляющих компаний, ужесточать и пересматривать лицензионные требования, смотреть на качество проведенной работы, потому что жалоб в надзорные органы много», — заметил собеседник агентства.

Также Рустам Минниханов отметил, что сейчас остро стоит вопрос повышения безопасности обслуживания внутридомового, внутриквартирного газового оборудования и систем вентиляции.

«Важно повышать качество обслуживания газового оборудования, потому что много ситуаций с отравлениями угарным газом. Произошли изменения в законодательстве. Все управляющие компании должны до конца года перейти на обслуживание всех сетей „Газпромом“», — пояснил Романов.

Таким образом, одна компания будет обслуживать все сети. Кроме того, в республике по-прежнему актуальна проблема износа сетей водоснабжения и водоотведения.