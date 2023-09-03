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В Татарстане запустят единую электронную площадку для общения и собраний членов СНТ
В Татарстане в скором времени заработает единый электронный сервис для садоводов. Площадка станет единым пространством для общения, объявлений, собраний и обсуждения инициатив участников, сообщает Минцифры Татарстана.
О планах по запуску нового сервиса на базе государственной информационной системы «Локоло» стало известно на «Дне садовода — 2023». Ожидается, что в базовом функционале площадка заработает уже в октябре, а функцию онлайн-собраний в нее внесут до конца текущего года. Новинка создается по аналогии с сервисом для жителей многоквартирных домов, который уже действует в Татарстане.
Благодаря ему члены СНТ смогут напрямую обращаться к председателю товарищества, на часть вопросов будет отвечать бот на основе искусственного интеллекта.
«Важным функционалом сервиса станет также возможность проведения общего собрания членов СНТ (или ОНТ) в очно-заочном формате с представление в цифровом сервисе всех документов, необходимых для ознакомления участниками, автоматическим подсчетом кворума и результатов», — говорится в сообщении.
В дальнейшем в сервис планируют внести возможность оплаты взносов и услуг.
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