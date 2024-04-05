Дмитрий Романов возглавит отдел Госкомитета РТ по тарифам

Дмитрий Романов возглавит отдел по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам. К своим обязанностям он официально приступит 8 апреля, сообщил сам спикер журналисту «Татар-информа».

До нового назначения Романов занимал должность исполнительного директора ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ». Со слов спикера, Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ будет ликвидирован. Организация работала в Татарстане десять лет и имела бюджетное финансирование.

Ранее сообщалось, что Администрацию Кировского и Московского районов Казани возглавил Владимир Жаворонков. Интересно, что до этого он занимал должность замминистра здравоохранения Татарстана — начальника Управления здравоохранения столицы РТ. Подробнее о пути мужчины из здравоохранения в главы КирМоса – в материале «Татар-информа».