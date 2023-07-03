Дмитрий Патрушев примет участие в выставке «Всероссийский день поля» в Татарстане

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев примет участие в выставке «Всероссийский день поля», которая в этом году пройдет в Татарстане. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Когда в прошлом году Дмитрий Патрушев посетил выставку “Агроволга”, он дал высокую оценку организации этого мероприятия и насыщенности деловой программы. Министром было принято решение, что в этом году Всероссийский день поля пройдет на площадке Татарстана. Выставка проходит ежегодно в различных регионах России», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

В работе выставки, площадь которой займет более 40 гектаров, примут участие свыше 250 компаний, будет представлено 300 единиц сельхозтехники. Более 280 образцов отечественных зерновых, кормовых, технических и масличных культур увидят посетители на сортоиспытательном участке.

«Можно будет ознакомиться с передовыми разработками в области селекции, агрохимии, защиты растений. Оценить достижения отрасли можно будет на опытных полях, демонстрационных делянках, участках-полигонах для техники», – отметил Зяббаров.

Запланировано также более 25 деловых мероприятий, которые пройдут в «Казань Экспо». Участники обсудят приоритеты развития растениеводства в России. Центральным событием станет пленарное заседание, оно пройдет под председательством главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева 7 июля. Участие в нем примет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, состоится заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство» под председательством губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Ожидается большое количество гостей – представителей федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса, науки, отраслевых союзов, финансовых структур со всей России. Участие в выставке на сегодня подтвердили представители региональных министерств и ведомств более 60 регионов, в том числе Херсонской области и Луганской народной республики», – подчеркнул Зяббаров.

Выставка «Всероссийский день поля» – крупнейший смотр достижений отечественного АПК. Мероприятие пройдет 6–9 июля в Лаишевском районе Татарстана.

На сегодняшнем совещании в Доме Правительства Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что выставка «Всероссийский день поля» должна пройти на высоком организационном уровне.