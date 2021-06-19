Дмитрий Медведев о праймериз «ЕР»: Избиратели продемонстрировали доверие к партии

В праймериз «Единой России» приняли участие 12 млн человек. Избиратели продемонстрировали доверие к партии и самой процедуре, заявил Председатель «ЕР» Дмитрий Медведев на расширенном заседании Высшего и Генерального советов партии, которое прошло сегодня в Москве.

«Напомню, что в нем [праймериз] приняли участие 12 миллионов, из них половина выбрали форму электронного голосования. Здесь никто никого не тащит, это добровольная история, что говорит о весьма неплохом доверии избирателей к партии и процедуре предварительного голосования», — отметил Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что результаты праймериз — это основной принцип, по которому формируются списки кандидатов на выборах в Государственную Думу.

Сегодня в Москве проходит XX Съезд «Единой России». Из-за сложной эпидситуации число участников сокращено втрое по сравнению с запланированным, передает инфоцентр татарстанского отделения партии.

Татарстан на съезде представляют 26 делегатов. Также на съезд приглашены Президент республики Рустам Минниханов как член бюро Высшего совета партии, секретарь татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин, члены Генсовета партии, депутаты Госдумы.