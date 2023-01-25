Дмитрий Медведев наградил мэра Казани за поддержку участников военной спецоперации

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Сегодня мэру Казани Ильсуру Метшину вручили благодарность от председателя всероссийской партии «Единая Россия», зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Награду главе города на XXХVI конференции местного отделения партии, которая прошла в КГМУ, передал председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин.

Благодарность Метшину объявлена за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих, участников специальной военной операции и нуждающихся в помощи людей, передает пресс-служба мэрии города со ссылкой на документ. Также в пресс-службе напомнили, что в Казани по поручению Метшина действует штаб для оказания помощи мобилизованным и их семьям, регулярно отправляется помощь в подшефный Татарстану Лисичанск – жителям города передали уже более 500 тонн гуманитарной помощи.

Кроме того, Метшин передавал военным автомобили УАЗ «Хантер», тепловизоры, приборы ночного видения и другую технику и оборудование.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля прошлого года – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в России проходила частичная мобилизация, в ходе которой с учетом добровольцев и резервистов на службу отправились 318 тыс. человек.