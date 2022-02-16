Дмитрий Квартальнов: «До плей-офф осталась пара недель, еще сыграем несколько матчей»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов и прокомментировал игру команды в заключительном матче «Турнира на паузе» против «Нефтехимика».

По словам наставника барсов, до старта первого раунда плей-офф Кубка Гагарина команда намерена провести еще как минимум два товарищеских матча.

«Хороший второй период, забили красивые голы, здорово, что поиграли — провели три матча. Есть моменты, которые надо улучшать, потихонечку вспоминаем, что делать. До плей-офф осталась пара недель, мы еще сыграем несколько матчей до плей-офф с „Нефтехимиком“ и „Сибирью“, так что пока идет подготовка», — рассказал он.

Также главный тренер «Ак Барса» поделился информацией о возвращении в стан команды легионеров, закончивших выступление на Олимпиаде.

«Не знаю, как будет с логистикой, но Стивен Кэмпфер 20 или 21 числа приезжает. А с канадскими ребятами нет стабильной связи, у Кэмпфера-то ранний был матч, он сегодня написал. Надеюсь, они все приедут примерно в одни даты. Что касается Кэмпфера, то он по семейным причинам находится в Швеции, пока все неопределенно. Есть даже вероятность, что он не вернется, но мы надеемся, что он приедет и будет играть» — заявил он.

Кроме того, Дмитрий Квартальнов рассказал, как идет подготовка к противостоянию против омского «Авангарда».

«Посмотрим, думаю, мы и сейчас прекрасно знаем, в какой хоккей играет „Авангард“, они прекрасно знают, во что играем мы. Конечно, мы посмотрим записи трех матчей, которые они провели в паузе. Но думаю, что ничего нового мы не найдем», — заявил специалист.

Чуть ранее стало известно о том, что серия против «Авангарда» начнется 2 марта в Казани.