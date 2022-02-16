Все легионеры «Ак Барса» завершили свое участие на Олимпиаде в Пекине

Сегодня на мужском олимпийском турнире в Пекине завершились четвертьфинальные поединки плей-офф. И по их итогам все четверо легионеров казанского «Ак Барса» завершили свое участие в Олимпиаде.

Первым неудачником утром стал американский защитник Стивен Кэмпфер, сборная США сенсационно уступила Словакии по буллитам (2:3). А вечером форвард Джордан Уил, забросивший на турнире три шайбы, защитники Марк Барберио и Джейсон Демерс в составе сборной Канады проиграли сборной Швеции (0:2).

К слову, у скандинавов играл бывший нападающий «Ак Барса» Антон Ландер. Таким образом, в полуфиналах олимпийских игр сыграют Россия- Швеция, Финляндия-Словакия. Из представителей «Ак Барса» на олимпиаде остаются два россиянина — голкипер Тимур Билялов, пока не игравший в Пекине, и нападающий Дмитрий Воронков, отметившийся одним результативным баллом.