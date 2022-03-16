Дмитрий Конов из-за санкций покинул руководящие должности в СИБУРе

Дмитрий Конов покидает должность председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг», а также выходит из составов совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», правления ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО «СИБУР», сообщила пресс-служба корпорации.

Полномочия правления ПАО «СИБУР Холдинг» после проведения всех необходимых корпоративных процедур будут переданы совету директоров холдинга и правлению компании «СИБУР» – управляющей организации холдинга.

«Организационные изменения реализуются с учетом включения Дмитрия Конова в санкционные списки ЕС и Великобритании и направлены на повышение устойчивости бизнеса СИБУРа как одной из самой динамично развивающихся компаний мировой нефтегазохимии», – подчеркнули в пресс-службе корпорации.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Татарстане была заключена крупнейшая сделка: СИБУР приобрел 100% акций АО «ТАИФ», а вместе с ним и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и генерирующей компании ТГК-16. СИБУР получил активы ТАИФа за 15% собственных акций и облигаций на $3 млрд, которые будут погашаться в пользу их держателей – бывших акционеров ТАИФа – в течение 10 лет.