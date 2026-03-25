Дмитрий Чернышенко высоко оценил передовую инженерную школу КФУ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Высшая инженерная школа Казанского федерального университета замечательно работает совместно с крупнейшими предприятиями Татарстана и готовит инженерную элиту страны. Об этом на пленарной сессии форума «Есть результат!» партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Уже пять лет мы реализуем проект по созданию передовых инженерных школ. Сегодня 50 таких объектов в тесной связке с ведущими компаниями готовят инженерную элиту нашей страны. Отдельно отмечу инженерную школу Казанского федерального университета, где студенты с научными работниками и представителями предприятий создают собственные разработки», – отметил он.

По словам вице-премьера РФ, существует огромный запрос от вузов и бизнеса к созданию таких инженерных школ. К 2030 году в России будет создана сеть из ста таких образовательных объектов.