Общество 25 марта 2026 19:17

Дмитрий Чернышенко высоко оценил передовую инженерную школу КФУ

Дмитрий Чернышенко высоко оценил передовую инженерную школу КФУ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Высшая инженерная школа Казанского федерального университета замечательно работает совместно с крупнейшими предприятиями Татарстана и готовит инженерную элиту страны. Об этом на пленарной сессии форума «Есть результат!» партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Уже пять лет мы реализуем проект по созданию передовых инженерных школ. Сегодня 50 таких объектов в тесной связке с ведущими компаниями готовят инженерную элиту нашей страны. Отдельно отмечу инженерную школу Казанского федерального университета, где студенты с научными работниками и представителями предприятий создают собственные разработки», – отметил он.

По словам вице-премьера РФ, существует огромный запрос от вузов и бизнеса к созданию таких инженерных школ. К 2030 году в России будет создана сеть из ста таких образовательных объектов.

В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

