Два вуза Татарстана лидируют среди ПИШ второй волны по внебюджетному финансированию

Оба татарстанских вуза, создавших передовые инженерные школы (ПИШ) в рамках второй волны их образования, – Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» и КНИТУ имени А. Н. Туполева (КАИ) – вошли в число лидеров по объемам привлечения внебюджетных средств на их работу. Об этом было сказано сегодня на заседании совета по рассмотрению вопросов и координации деятельности ПИШ, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Высшая школа нефти по этому показателю заняла первое место, сумев привлечь за 2024-2025 годы 1,9 млрд рублей. КНИТУ-КАИ разместился на четвертой позиции с 906 млн рублей внебюджетных средств.

В топ-5 среди ПИШ второй волны также вошли Сахалинский государственный университет (второе место, 1,8 млрд рублей внебюджетных средств), Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I (третье место, 962 млн рублей) и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (пятое место, 863 млн рублей).

Передовые школы второй волны были созданы в начале 2024 года, средства на их работу поступают из федерального бюджета и внебюджетных источников. Всего за 2024-2025 годы 20 школ получили 8,4 млрд рублей и привлекли внебюджетных средств на сумму 14,4 млрд рублей.

На заседании совета команды ПИШ также рассказали о подготовке инженерных кадров, о создании и коммерциализации новых технологий, о задачах на этот год. На основе заслушанных докладов будет составлен рейтинг с последующим предоставлением субсидий.

Передовые инженерные школы в первую очередь являются образовательным проектом, в рамках которого ведущие вузы России работают над подходами к трансформации всего инженерного образования высшей школы, отметил сопредседатель совета – министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

«Другая важная цель передовых школ, которая уже достигнута в полной мере, – объединить университеты и бизнес, чтобы они смогли говорить на одном языке. Мы видим, что вузы и компании, задействованные в нашем проекте, работают сообща, готовят новые кадры с современными квалификациями, производят высокотехнологичные продукты, нужные для достижения национальной цели технологического лидерства России», – добавил он.

В рамках проекта студенты получают актуальные знания и навыки, приближенные к деятельности предприятий, заявил ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя ежегодный отчет о работе Правительства страны в Государственной Думе.