Для жителей Татарстана в течение трех дней разыграют 36 iPhone 12-й линейки

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В Татарстане состоится розыгрыш 36 iPhone 12-й линейки. Масштабный республиканский челлендж «Мой Татарстан» стартует завтра, 17 сентября, и завершится 19-го числа. Имена обладателей «яблочных» телефонов будут объявлять ежечасно в прямом эфире сообщества проекта «Народный Татарстан» в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в розыгрыше необходимо сфотографироваться на своем избирательном участке и выложить фото или селфи на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #МойТатарстан. Профиль должен быть обязательно открыт.

Победители смогут забрать свои подарки в штабе проекта в Казани, однако если по каким-либо причинам этого не получится сделать, то телефон доставят на указанный адрес.

Помимо розыгрыша, 19 сентября в прямом эфире состоится насыщенная развлекательная программа и концерт, на котором выступят звезды татарской эстрады: Салават Фатхетдинов, Венера Ганиева, Лэйна, Рафис Калимуллин, Ильнар Миранов, а также артисты лейбла Yummy Music.

Челлендж проводится не впервые, прежде он уже находил отклик у татарстанцев. В прошлом году 11, 12 и 13 сентября также были разыграны 36 iPhone, только 11-й линейки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как будут развлекать жителей Казани в дни думских выборов.