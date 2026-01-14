Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

Фото: © «Татар-информ»

Порядка 15 тыс. многоквартирных домов Татарстана обзавелись чатами на платформе MAX. Об этом со ссылкой на Госжилинспекцию РТ сообщает газета «Республика Татарстан».

Владельцем всех домовых чатов является Госжилинспекция республики, при этом администрированием занимаются управляющие компании, председатели товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов.

В пресс-службе инспекции уточнили, что всего в Татарстане насчитывается около 18,2 тыс. многоквартирных домов, обслуживанием которых занимаются более 1,3 тыс. управляющих организаций.

Жителям республики напомнили, что приглашения в домовые чаты направляются в личные кабинеты на портале госуслуг, а также через федеральную платформу ГИС ЖКХ. Ссылка на чат закреплена за домом и не меняется при переходе его под управление другой организации.

«В чате зарегистрирован бот под названием “Госуслуги. Дом”, он предназначен для отправки уведомлений о значимых событиях дома», – отметили в Госжилинспекции РТ.