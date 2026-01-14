news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 января 2026 15:49

Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

Читайте нас в
Телеграм
Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ
Фото: © «Татар-информ»

Порядка 15 тыс. многоквартирных домов Татарстана обзавелись чатами на платформе MAX. Об этом со ссылкой на Госжилинспекцию РТ сообщает газета «Республика Татарстан».

Ранее «Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

Владельцем всех домовых чатов является Госжилинспекция республики, при этом администрированием занимаются управляющие компании, председатели товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов.

В пресс-службе инспекции уточнили, что всего в Татарстане насчитывается около 18,2 тыс. многоквартирных домов, обслуживанием которых занимаются более 1,3 тыс. управляющих организаций.

Жителям республики напомнили, что приглашения в домовые чаты направляются в личные кабинеты на портале госуслуг, а также через федеральную платформу ГИС ЖКХ. Ссылка на чат закреплена за домом и не меняется при переходе его под управление другой организации.

«В чате зарегистрирован бот под названием “Госуслуги. Дом”, он предназначен для отправки уведомлений о значимых событиях дома», – отметили в Госжилинспекции РТ.

#мессенджер МАХ #Госжилинспекция РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане выбрали 51 учреждение СПО для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

В Татарстане выбрали 51 учреждение СПО для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

13 января 2026
Путин передал во временное управление завод в «Алабуге» и другие активы датской Rockwool

Путин передал во временное управление завод в «Алабуге» и другие активы датской Rockwool

13 января 2026