Для казанцев проведут открытый мастер-класс по озеленению территорий

9 октября во дворе домов 79 и 81 по ул. Гагарина в Казани состоится открытый мастер-класс по озеленению придомовых территорий. Его проведут два специалиста — инженер садово-паркового и ландшафтного строительства Анна Хасанова и учредитель одного из садовых центров столицы республики Эльвира Файзова.

Как рассказали «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ», участники прослушают мини-лекцию об устойчивом озеленении в условиях городской среды и получат «Буклеты горожанина» с советами и рекомендациями по озеленению дворов. Их представит и вручит соавтор буклета Вероника Ямилова — ведущий архитектор-градостроитель Института развития городов РТ.

Жители дворов узнают, какие деревья и кустарники лучше сажать во дворе и как это правильно делать. В фонде уточнили, что принять участие в посадке декоративно-лиственных кустарников смогут и сами жители. Кустарники будут заранее приобретены в садовом центре.

Территория по ул. Гагарина, 79 и 81 была благоустроена в этом году в рамках президентской программы «Наш двор».

Начало запланировано на 11.00.