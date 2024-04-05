Для жителей Казани с ОВЗ организуют бесплатные курсы по фото

Для казанцев с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) организуют обучающие курсы по искусству фотографии. Занятие будут бесплатными и пройдут в коворкинге «Доброй Казани», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Занятия стартуют уже 8 апреля в 16:00 и далее продлятся на протяжении четырех месяцев. Регулярность уроков – два раза в неделю - в понедельник и в четверг в вышеупомянутое время.

Принять участие смогут лица в возрасте от 14 лет. Чтобы записаться на курс, нужно позвонить по номеру: +7(843)558-74-18. По тому же телефону можно узнать подробности о занятиях.

Ранее сообщалось, что в Юдино появится первая группа в детсаду для ребят с ОВЗ. Посещать ее смогут 12 таких ребят.