В Юдино появится первая группа в детсаду для ребят с ОВЗ

В Юдино в детском саду впервые появится группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Посещать ее смогут 12 таких ребят, рассказали в мэрии Казани.

Группа появится в детсаду №62 «Тургай» комбинированного типа, в котором в декабре завершился капитальный ремонт. Здесь открыто 10 групп, из которых восемь — для детей от 3 до 8 лет, еще две — для малышей от полутора до 3 лет. Также после обновления здесь открыты музыкальный и физкультурный залы, кабинеты инженерии, безопасности дорожного движений, учебный класс, многофункциональный и логопедический кабинеты.

Специализироваться детсад будет на экологическом воспитании.

Сегодня дошкольное учреждение посетил мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что в столице Татарстана уделяется большое внимание развитию социальной инфраструктуры — по этому показателю город входит в число лидеров по России.

«В нашем детском саду будет открыта самая первая и единственная группа во всем поселке Юдино для детишек с ОВЗ. Мы организовали пространство, где детки совместно с педагогами и родителями смогут заниматься пальчиковой гимнастикой. В комплекс занятий необходимо включать занятия для развития мелкой моторики», — рассказала и.о. заведующей детским садом Елена Соколикова.