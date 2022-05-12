Для зеленодольцев в парке Алтынова проведут семейную йогу и «тактильную» экскурсию

14 мая, в субботу, в Зеленодольске состоится «День заботы о себе и природе». С 10.00 до 13.00 в сквере Алтынова участников ждут семейная йога, стретчинг на открытом воздухе, встреча с психологом и многое другое. Об этом сообщает Фонд «Институт развития городов РТ».

Сквер Алтынова с частью улицы Комарова участвует в этом году во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений — в случае победы будут выделены средства на его благоустройство. «Сумма гранта составит 80 млн рублей», — уточнили в фонде.

Событие даст возможность посмотреть, как проектные решения, созданные архитекторами, работают непосредственно на территории. Затем авторы концепции смогут скорректировать их перед отправкой заявки на конкурс.

Сейчас сквер Алтынова — это зеленый оазис, сохраняющий уникальную природу в черте города. Субботники на этой территории уже стали доброй традицией среди горожан, и предстоящее событие будет посвящено именно тому, как продолжать эти семейные традиции и позаботиться о природе и о себе.

Участники смогут позаниматься стретчингом и семейной йогой на открытом воздухе. Главный агроном города проведет «тактильную» экскурсию по лесу, также на событие можно принести свои растения и обменять их на другие.

Психолог-психоаналитик Ралина Стрелкова расскажет, как лучше прислушиваться к себе и выбирать правильные решения для самопомощи, а также ответит на вопросы участников. Помимо этого, запланирован субботник с раздельным сбором мусора от команды «ЭкоЛогично».

Для детей в этот день будут организованы отдельные активности. Так, их ждут мастер-класс от «ЭкоЛогично» и читалочка «Вулкан, который злился» от арт-студии. Также ребята смогут расписать уличные контейнеры для мусора — в этом им помогут представители детской школы искусств Зеленодольска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в обновленном парке Алтынова в Зеленодольске появится зона барбекю.