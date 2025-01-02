Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Для желающих попасть в Раифу запустят шаттл и организуют парковку
Для желающих попасть в Раифский Богородицкий мужской монастырь, где в новогодние праздники проходит фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет», с 3 по 8 января запустят шаттл и организуют дополнительную парковку для автомобилей в поселке Садовый. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев.
Руководитель муниципалитета в своей записи обратил внимание на «высокую популярность» фестиваля и затрудненный трафик при подъезде к обители.
Шаттл для туристов будет курсировать по маршруту Садовый — Раифский монастырь — Садовый с 10 до 18 часов. Проезд на нем будет бесплатным.
«Мы приносим извинения за неудобства и будем прорабатывать пути решения по улучшению трафика и доступности <...> Раифской святыни», — добавил Михаил Афанасьев и призвал подписчиков вносить свои идеи и предложения.
С 30 декабря по 8 января на площади перед входом в Раифский монастырь проходит ежегодный Рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет». Гости мероприятия могут увидеть многометровые авторские композиции изо льда и снега, принять участие в различных мастер-классах, посетить «Миссионерскую юрту». Также работают ярмарка, ледяной каток и многое другое.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»