Для желающих попасть в Раифу запустят шаттл и организуют парковку

Фото: © «Татар-информ»

Для желающих попасть в Раифский Богородицкий мужской монастырь, где в новогодние праздники проходит фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет», с 3 по 8 января запустят шаттл и организуют дополнительную парковку для автомобилей в поселке Садовый. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев.

Руководитель муниципалитета в своей записи обратил внимание на «высокую популярность» фестиваля и затрудненный трафик при подъезде к обители.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шаттл для туристов будет курсировать по маршруту Садовый — Раифский монастырь — Садовый с 10 до 18 часов. Проезд на нем будет бесплатным.

«Мы приносим извинения за неудобства и будем прорабатывать пути решения по улучшению трафика и доступности <...> Раифской святыни», — добавил Михаил Афанасьев и призвал подписчиков вносить свои идеи и предложения.

С 30 декабря по 8 января на площади перед входом в Раифский монастырь проходит ежегодный Рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет». Гости мероприятия могут увидеть многометровые авторские композиции изо льда и снега, принять участие в различных мастер-классах, посетить «Миссионерскую юрту». Также работают ярмарка, ледяной каток и многое другое.