Для желающих изучить татарский язык открылась онлайн-платформа «Без — татарлар»

В День родного языка открылась онлайн-платформа «Без — татарлар», которая представляет собой популярный базовый курс по изучению татарского языка. Его применяли в мечетях республики в последние три года, передает пресс-служба ДУМ РТ.

Онлайн-ресурс поможет освоить разговорный татарский язык, ситуативные лексические наборы и развитие коммуникативных навыков. Также особое внимание в программе курса уделено мусульманской религиозной риторике и исламской терминологии.

Чтобы воспользоваться бесплатными онлайн-уроками, необходимо пройти регистрацию с помощью электронной почты или учетной записи в соцсетях.

Всего в доступе 49 уроков, поделенных на пять блоков — по основам фонетики и грамматики, этикету беседы и знакомства, исламской этике и религиозным праздникам, темам семьи и дома. В конце каждого блока слушатели проходят тестирование.

Сегодня в Татарстане отмечают День родного языка. Праздник проводится в день рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и поэта Габдуллы Тукая. Утром Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику татарского классика в центре Казани.