Для завоза молока на сельхозярмарки хозяйства Татарстана получат 40 цистерн

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Для завоза молока на сельскохозяйственные ярмарки хозяйства Татарстана получат 40 цистерн объемом 500 литров каждая. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на церемонии вручения ключей от автомобилей учреждениям ветеринарии республики.

«Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова приобрели эти цистерны. Определили 40 фермерских хозяйств, которые производят молоко и развивают животноводство. Они на каждые субботние ярмарки будут привозить молоко», — рассказал глава Минсельхозпрода.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Он напомнил, что осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане откроются 14 сентября.

«Будут задействованы все ярмарочные площадки в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Все муниципальные районы у себя тоже будут проводить ярмарки», — подчеркнул министр.

Зяббаров заметил, что возникали сбои с завозом молока на ярмарочные площадки. «Где-то машины, прицепа или бочки не было. Поэтому постарались создать все удобства для фермеров, чтобы им было комфортно привезти и реализовать молоко. Считаю, что это нужная программа и хорошая поддержка», — заявил он.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от автомобилей учреждениям ветеринарии. Церемония прошла на площадке Госсовета РТ. Здесь же были выставлены четыре цистерны, которые оценил руководитель республики.