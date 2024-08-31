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Для завоза молока на сельхозярмарки хозяйства Татарстана получат 40 цистерн
Для завоза молока на сельскохозяйственные ярмарки хозяйства Татарстана получат 40 цистерн объемом 500 литров каждая. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на церемонии вручения ключей от автомобилей учреждениям ветеринарии республики.
«Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова приобрели эти цистерны. Определили 40 фермерских хозяйств, которые производят молоко и развивают животноводство. Они на каждые субботние ярмарки будут привозить молоко», — рассказал глава Минсельхозпрода.
Он напомнил, что осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане откроются 14 сентября.
«Будут задействованы все ярмарочные площадки в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Все муниципальные районы у себя тоже будут проводить ярмарки», — подчеркнул министр.
Зяббаров заметил, что возникали сбои с завозом молока на ярмарочные площадки. «Где-то машины, прицепа или бочки не было. Поэтому постарались создать все удобства для фермеров, чтобы им было комфортно привезти и реализовать молоко. Считаю, что это нужная программа и хорошая поддержка», — заявил он.
Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от автомобилей учреждениям ветеринарии. Церемония прошла на площадке Госсовета РТ. Здесь же были выставлены четыре цистерны, которые оценил руководитель республики.
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