Рустам Минниханов вручил ключи от автомобилей ветеринарным работникам РТ

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Казани вручил ключи от автомобилей учреждениям ветеринарии республики. Новая техника станет дополнительной помощью в поддержании благополучия в животноводстве.

Руководитель республики поздравил собравшихся с Днем ветеринарного работника, который отмечается в России 31 августа.

«Задача по обеспечению биологической безопасности республики, которая стоит перед ветеринарной службой, — очень серьезная и ответственная. Мы живем не в изолированном пространстве. И нужно учитывать, что в нашей стране есть регионы с неблагополучной эпизоотической ситуацией», — сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Минниханов подчеркнул, что только четкая системная контрольно-надзорная работа специалистов этой отрасли может обеспечить ветеринарную безопасность. «А она касается не только животных, но и жителей республики. Вы должны осознавать, насколько важна и нужна ваша работа», — заявил он.

Раис РТ заверил, что руководство республики и дальше будет поддерживать ветеринарную службу. В частности, в Татарстане ежегодно выделяется около 30 млн рублей на укрепление материально-технической базы в этой сфере.

«В свою очередь вы должны четко и принципиально выполнять свои служебные задачи по обеспечению ветеринарной защиты республики», — отметил Минниханов.

Он передал ключи от автомобилей начальнику Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмазу Хисамутдинову и руководителю Управления Россельхознадзора по РТ Ильнуру Галееву.

Церемония прошла на площадке республиканского парламента. В ней также приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Специалисты районных государственных ветеринарных объединений получили 20 автомобилей «Лада Нива Трэвел». Кроме того, 10 автомобилей «Лада» передано Управлению Россельхознадзора по РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Благодаря дополнительной технике специалисты будут оказывать ветеринарную помощь в отдаленных и труднодоступных районах Татарстана, также проводить профилактические мероприятия и принимать меры для ликвидации инфекционных болезней животных.

Ежегодно весной и осенью работники ветеринарной службы проводят противоэпизоотические мероприятия. В частности, около 4,4 млн вакцинаций животных, более 4,5 млн диагностических исследований, почти 2 млн профилактических обработок в год.

На сегодня Татарстан благополучен по особо опасным инфекционным болезням сельскохозяйственных животных.

Управлением Россельхознадзора по РТ в этом году проведено 1 727 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 2 779 нарушений, вынесено 152 постановления о привлечении к административной ответственности, выдано 1 654 предостережения о недопустимости нарушения закона.