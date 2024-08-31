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Рустам Минниханов вручил ключи от автомобилей ветеринарным работникам РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Казани вручил ключи от автомобилей учреждениям ветеринарии республики. Новая техника станет дополнительной помощью в поддержании благополучия в животноводстве.
Руководитель республики поздравил собравшихся с Днем ветеринарного работника, который отмечается в России 31 августа.
«Задача по обеспечению биологической безопасности республики, которая стоит перед ветеринарной службой, — очень серьезная и ответственная. Мы живем не в изолированном пространстве. И нужно учитывать, что в нашей стране есть регионы с неблагополучной эпизоотической ситуацией», — сказал он.
Минниханов подчеркнул, что только четкая системная контрольно-надзорная работа специалистов этой отрасли может обеспечить ветеринарную безопасность. «А она касается не только животных, но и жителей республики. Вы должны осознавать, насколько важна и нужна ваша работа», — заявил он.
Раис РТ заверил, что руководство республики и дальше будет поддерживать ветеринарную службу. В частности, в Татарстане ежегодно выделяется около 30 млн рублей на укрепление материально-технической базы в этой сфере.
«В свою очередь вы должны четко и принципиально выполнять свои служебные задачи по обеспечению ветеринарной защиты республики», — отметил Минниханов.
Он передал ключи от автомобилей начальнику Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмазу Хисамутдинову и руководителю Управления Россельхознадзора по РТ Ильнуру Галееву.
Церемония прошла на площадке республиканского парламента. В ней также приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
Специалисты районных государственных ветеринарных объединений получили 20 автомобилей «Лада Нива Трэвел». Кроме того, 10 автомобилей «Лада» передано Управлению Россельхознадзора по РТ.
Благодаря дополнительной технике специалисты будут оказывать ветеринарную помощь в отдаленных и труднодоступных районах Татарстана, также проводить профилактические мероприятия и принимать меры для ликвидации инфекционных болезней животных.
Ежегодно весной и осенью работники ветеринарной службы проводят противоэпизоотические мероприятия. В частности, около 4,4 млн вакцинаций животных, более 4,5 млн диагностических исследований, почти 2 млн профилактических обработок в год.
На сегодня Татарстан благополучен по особо опасным инфекционным болезням сельскохозяйственных животных.
Управлением Россельхознадзора по РТ в этом году проведено 1 727 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 2 779 нарушений, вынесено 152 постановления о привлечении к административной ответственности, выдано 1 654 предостережения о недопустимости нарушения закона.
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