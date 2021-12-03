Для встречи с Путиным Россию посетил представитель Боснии и Герцеговины

В Кремле состоялась очная встреча Президента России Владимира Путина и члена президиума (коллективного главы) Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Да, мы не сообщали. Действительно, Президент Республики Сербской был у Президента Путина, они встречались, это была очная встреча в Кремле. Весьма полезная и обстоятельная», — отметил Песков и уточнил, что мероприятие состоялось накануне.

По его словам, разглашается информация не о всех встречах Президента России. Так, вчера был сделан акцент на совещании, посвященном Кузбассу.

«Но это, конечно же, ни коим образом не умаляет значения той встречи, которая была с Милорадом Додиком», — заключил представитель Кремля.