Для возведения горнолыжного комплекса в Актанышском районе нужно 400 млн рублей

На строительство горнолыжного комплекса в Актанышском районе Татарстана нужно порядка 400 млн рублей. Такую стоимость назвал глава района Ленар Зарипов во время проекта «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Я весь проект сам лично пересмотрел и перелопатил. На сегодняшний день там уже практически есть проектная экспертиза. Для того чтобы такой горнолыжный комплекс построить, нужно не менее 350−400 миллионов рублей», — сказал Зарипов.

В районе есть инфраструктура, которая важна для строительства горнолыжки — это автомобильная дорога и спортивный комплекс. Правда, пока не хватает гостиницы, где могли бы остановиться туристы. Кафе и магазины тоже были бы кстати.

Идея создать в Актаныше горнолыжный комплекс появилась в 2018 году. Зарипов напомнил, что планировалось возвести трассы возле спорткомплекса «Батыр». Тогда стоимость проекта оценивалась в 92 миллиона рублей, было выделено 4,5 млн рублей на разработку проекта.

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