«Есть проблемы, которые в одиночку не осилить»: что мешает развитию Актанышского района?

Сегодня в Агентство инвестиционного развития Татарстана приехал глава Актанышского района Ленар Зарипов

Фото: предоставлено АИР РТ

Почему предприниматели с осторожностью заходят в Актанышский район?

Сегодня в Агентство инвестиционного развития Татарстана приехал глава Актанышского района Ленар Зарипов. Он стал участником «Инвестиционного часа», где рассказал о сложностях в привлечении инвесторов.

«Актанышский район находится на самом дальнем расстоянии от Казани, и привлекать инвесторов для нас очень сложно. Они предпочитают открывать новые производства ближе к городам, поэтому вся надежда на местных предпринимателей, что они будут расширять свои производства», — заявил Зарипов.

Актаныш находится примерно в 350 км от Казани, то есть в 5 часах пути.

«Актанышский район находится на самом дальнем расстоянии от Казани, и привлекать инвесторов для нас очень сложно» Фото: aktanysh-rt.ru

«То, что нам мешает, то нам и поможет», — приободрила главу района глава Агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина.

По ее мнению, минусы можно обратить в плюсы. Да, далеко от Казани. Зато на границе с другими регионами — Башкортостаном и Удмуртией, а это значит, что можно привлекать инвестиции и рабочую силу оттуда. Рядом проходит трасса М7 – это тоже преимущество.

«Все шансы на развитие этого района есть, просто надо заниматься изо дня в день», — заявила Минуллина.

Сельское хозяйство и промышленность соревнуются за лидерство по вкладу в ВТП

Ленар Зарипов кратко рассказал об Актанышском районе, а Минуллина напомнила, что это родина первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Наибольший вклад в валовой территориальный продукт вносят предприятия сельского хозяйства и промышленности. Каждое сельскохозяйственное предприятие работает над своим развитием, привлекая инвестиции, заверил Зарипов.

Ежегодно в отрасль сельского хозяйства Актанышского района вкладывается в среднем 1,2 млрд инвестиций. В этом году 240 млн рублей пошли на сушильный комплекс зерна Актанышского ХПП. Агрофирма «Актаныш» сдала молочный комплекс на 560 голов, который потребовал почти 60 млн рублей инвестиций. Еще 45 млн рублей пошли на оросительную систему почти на 280 га.

Агрофирма «Аяк» ввела в эксплуатацию склад для хранения зерна и телятник на 200 голов, которые потребовали 45 млн рублей инвестиций. В хозяйстве «Чишма» появились телятник на 300 голов и молочный комплекс на 175 голов (общий объем инвестиций 37 млн рублей). Хозяйство имени Нур Баяна реконструировало молочный комплекс на 600 голов (более 20 млн рублей инвестиций). Кооператив «Агидель» запустил цех по производству мясной продукции на грантовые средства.

Удержать молодежь в районе можно за счет единственного техникума

За кадры в районе отвечает Актанышский технологический техникум, который наладил сотрудничество с сельхозпредприятиями района. Они платят студентам повышенные стипендии за хорошее обучение. Больше 70% выпускников остаются жить и работать в районе.

Градообразующее предприятие района — Актанышский молочный комбинат, который приобрел имущество в результате банкротства холдинга «Вамин». Еще есть Актанышский агрегатный завод, который включен в перечень оборонных предприятий и производит комплектующие для КАМАЗа.

Уникальность Актанышского района в многонациональном составе населения, что может стать точкой развития этнического туризма, считает Зарипов.

Минуллина обратила внимание на крайне низкий уровень безработицы. В 2023 году — 0,17%. Глава АИР считает, что ресурсы кроются в миграционных потоках и в том, чтобы молодежь оставалась в районе.

Плановый объем инвестиций серьезно сократился, что обеспокоило Минуллину

Складывается ощущение, что в Актанышском районе перестали биться за инвестиции. Минуллина обратила внимание, что плановые объемы инвестиций в основной капитал резко сократились по сравнению с 2022 годом. В этом году планируется привлечь 1 млрд 859 млн рублей, тогда как два года ранее показатель был почти в 3 раза больше.

«Получается, мы все снижаем и снижаем объем инвестиций, да? Планово?» — поинтересовалась глава АИР.

Ей ответили, что в районе нет крупного инвестиционного проекта, а цифры согласованы с Министерством экономики РТ.

«С учетом кадровой ситуации, с учетом определенной удаленности мы видим, что сложно туда привлечь инвестиции. Даже относительно других районов республики бизнес в меньшей степени заинтересован в Актанышском районе. Конкурентность у района пока под вопросом. Надо ее формировать, это наша совместная работа», — заверила главу района Минуллина.

Вся надежда на семейный бизнес и агропарк

В чем могут быть точки роста Актанышского района? Одна из них — уже действующий промпарк «Актаныш» с 12 резидентами, но заполнен он пока лишь наполовину. В 2024 году при поддержке Инвестиционно-венчурного фонда был организован пилотный проект по строительству двух теплых ангаров для аренды резидентов. Строится убойный цех птицы, который должен запуститься в феврале.

Глава района сообщил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) приближается к 700, а всего в сфере заняты более 4,3 тыс. человек.

«В районе активно развивается семейный бизнес. Хорошим примером является семья Валиевых из села Такталачук. Получив кредиты, запустили собственную пекарню, построили гостиницу на 16 мест, открыли кафе, в своем магазине реализуют готовые продукты и полуфабрикаты. Они пользуются очень большим спросом», — сказал Зарипов.

Семья Кашаповых открыла парикмахерскую и кафе в селе Поисево, воспользовавшись госпомощью для начала бизнеса в размере 350 тыс. рублей. Минуллина поддержала идею с поддержкой семейного бизнеса, который может стать одним из драйверов развития бизнеса на селе.

«Радует, что за последние пару лет в районе начала развиваться сфера туризма», — сказал Ленар Зарипов.

Так, на берегу реки Белая появилась база отдыха «Агидель Дулкыннары», местный предприниматель организовал платную рыбалку на озере в поселке Шарипово. Бизнесмен Ильгиз Шайхразиев начал возведение двух глэмпингов и планирует в центре Актаныша возвести бизнес-центр на 1,5 тыс «квадратов». Словом, предприимчивые люди на селе не перевелись, а глава района надеется, что их будет больше.

Руководитель АИР тоже считает, что эти здания и помещения можно вовлекать в оборот. Сады и школы в районе уже есть, а эти помещения надо перестроить под бизнес, ведь и инженерные сети уже проведены Фото: предоставлено АИР РТ

Под бизнес на льготных условиях отдают бывшие школы и детсады

Так, например, Зарипов предложил открывать бизнес в бывших зданиях детсадов и начальной школы. Они являются льготным имуществом для аренды МСП. По ценам и условиям готовы сориентировать на личных встречах.

«Здания хорошие!» — заверил глава Актанышского района и добавил, что они не аварийные, просто не используются по назначению.

Руководитель АИР тоже считает, что эти здания и помещения можно вовлекать в оборот. Сады и школы в районе уже есть, а эти помещения надо перестроить под бизнес, ведь и инженерные сети уже проведены. Буквально косметический ремонт сделать – и готово, считает Минуллина.

Зарипов добавил, что некоторые здания находятся поблизости с М7, какие-то рядом с охотничьими угодьями. Глава сам готов провести экскурсию и быстро договориться с предпринимателями. Так, уже есть примеры, когда в здании бывшего детсада открыли цех по производству полуфабрикатов: пельмени, манты, голубцы. Продукцию реализуют по Татарстану.

Еще одна встреча в рамках «Муниципального инвестиционного часа» подошла к концу Фото: предоставлено АИР РТ

Еще одна встреча в рамках «Муниципального инвестиционного часа» подошла к концу. Со слов главы АИР, его идея в том, чтобы провести встречу с главой с последующей поездкой бизнес-миссии в район. Но это задача, которая лежит на поверхности. Если же смотреть глубже, то надо узнать запросы, понять проблемы и сформировать новый план развития на основе имеющихся ресурсов.

«Многие из проблем, которые озвучивают районы, они не осилят в одиночку, должна быть помощь республики», — заключила Талия Минуллина.