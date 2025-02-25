Для ветеранов СВО в Нижнекамске устроили праздничный прием в кафе

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ветераны специальной военной операции получили поздравления с Днем защитника Отечества от администраторов группы «Гуманитарка Татарстан». Для них был организован праздничный ужин в кафе, где собрались 13 бывших бойцов, проходивших службу в зоне СВО и получивших ранения.

«Гуманитарка Татарстан» не забывает своих защитников, оказывая поддержку как тем, кто остается на фронте, так и ветеранам, вернувшимся к мирной жизни. Во время встречи участники поделились своими историями, рассказали, как складывается их жизнь после службы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Каждому из приглашенных вручили подарки — денежные сертификаты на сумму 10 тыс. рублей.

«Вы — настоящие герои. Вы сделали все возможное и невозможное. Три года мы вместе идем, и мы видим, насколько тяжело вам пришлось. Конечно, мы всегда будем помнить тех, кого нет рядом с нами. Они отдали свою жизнь за мир. А вас поздравляю — вы настоящие защитники. Спасибо вам, ребята», — обратился к ветеранам администратор группы «Гуманитарка Татарстан» Роман Авдоян.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой