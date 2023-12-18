Для вертолетов и ракетоносцев: как Чемезов поставит кадры для авиапрома на поток в Казани

Производственно-учебный центр для авиапрома создает в Казани госкорпорация «Ростех». Расположится он на базе Казанского вертолетного завода

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мультиспециалисты для авиационного куста

Производственно-учебный центр для авиапрома создает в Казани госкорпорация «Ростех» в партнерстве со средними профессиональными учебными заведениями Татарстана, сообщила сегодня пресс-служба предприятия. Расположится он на базе Казанского вертолетного завода и будет готовить мультиквалифицированных специалистов в области авиастроения.

Идею создания такого центра озвучил Раис РТ Рустам Минниханов еще в 2021 году в беседе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Еще два года назад он обратил внимание на проблему дефицита кадров и предложил организовать обучение по принципу дуальности, когда теорию студенты изучают в образовательной организации, а практику — на предприятиях. «Надо поручение ваше, мы готовы», — сказал Минниханов Чемезову.

Тот оценил идею и отметил, что образовательная организация могла бы готовить кадры «для всего авиационного куста в Татарстане».

Сергей Чемезов отметил, что образовательная организация могла бы готовить кадры «для всего авиационного куста в Татарстане» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Соглашение в итоге подписали и решили, что откроется центр в 2024 году. Однако первые учащиеся уже набраны. Ими стали студенты Казанского авиационно-технического колледжа имени П. В. Дементьева, а также работники КВЗ. Они уже приступили к теоретическим занятиям, а практическое обучение продолжат уже в новом центре.

30% времени – за партами, 70% – на производстве

В центре будут готовить специалистов по 38 профессиям. Среди них помимо прочего: токари, фрезеровщики, электромонтеры, наладчики станков и манипуляторов с программным управлением, контролеры станочных и слесарных работ, операторы станков с ЧПУ и другие специалисты. Учащиеся смогут освоить сразу несколько рабочих профессий.

Центр оснастят самым современным промышленным оборудованием. Только 30% времени ученики будут находиться за партами, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками.

В центре будут готовить специалистов по 38 профессиям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан – один из ключевых промышленных регионов страны, здесь расположены крупнейшие авиастроительные предприятия “Ростеха”. Открытие производственно-учебного центра позволит выстроить систему подготовки высококвалифицированных рабочих кадров в республике. Обучение здесь смогут пройти тысячи студентов. Они будут получать высокую стипендию, освоят востребованные специальности и внесут вклад в реализацию амбициозных проектов», – цитирует Чемезова пресс-служба «Ростеха».

Здесь будет идти не только обучение студентов, но и повышение квалификации и переподготовка действующего персонала.

Напомним, что в состав «Ростеха» входят крупнейшие авиастроительные предприятия региона – Казанский вертолетный и Казанский авиационный заводы. На этих площадках идет выпуск гражданских авиалайнеров, стратегических ракетоносцев, вертолетов разных классов.

«Шаг вполне логичный, хоть и запоздалый»

Эксперты в области авиастроения единогласно утверждают, что обучающий центр сократит дефицит кадров. Так, генеральный директор Казанского авиапредприятия Магомед Закаржаев напомнил, что в России планируют производить по 1 тыс. самолетов в год к 2030 году и для этого необходимо огромное количество квалифицированных кадров.

В России планируют производить по 1 тыс. самолетов в год к 2030 году и для этого необходимо огромное количество квалифицированных кадров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это более чем своевременное решение, так как сейчас большой дефицит кадров. К сожалению, имеющиеся вузы не могут полностью обеспечить подготовленными кадрами. Если к 2030 году собираются выпускать по 1 тыс. самолетов гражданской авиации в год, то сейчас специалистов точно не хватает, причем начиная от слесарей и токарей до управленцев», – сказал он.

В свою очередь председатель совета директоров ГК «Тулпар» Азат Хаким подчеркнул, что решение создать центр хорошее и даже запоздало.

«О том, что сегодня у нас дефицит кадров и специалистов, все знают. Эта проблема не просто есть, но и нарастает. Особенно специалистов технических профилей, поэтому шаг вполне логичный, хоть и запоздалый. Это надо было делать давно, лет десять назад еще», – считает Хаким.

По словам Назира Киреева, аналогичные центры подготовки раньше существовали на некоторых предприятиях Казани, однако по различным причинам закрылись Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Быстрее и качественнее подготовить специалистов

По словам советника Премьер-министра Татарстана Назира Киреева, аналогичные центры подготовки раньше существовали на некоторых предприятиях Казани, однако по различным причинам закрылись.

Киреев подчеркнул, что подобное обучение позволяет быстрее и качественнее подготовить специалистов для конкретной отрасли на предприятии, чем просто в вузах и колледжах.

«Не надо было прекращать их работу, и тогда у нас не было бы такого дефицита», – считает советник премьер-министра.

Для привлечения молодых людей нужно создать достойные условия дальнейшей работы Фото: © «Татар-информ»

«Чтобы идея сработала, нужна какая-то замануха»

При этом эксперты уверены, что для привлечения молодых людей нужно создать достойные условия дальнейшей работы.

Магомед Закаржаев заявил, что в первую очередь это, конечно, должна быть хорошая заработная плата, стартующая хотя бы от 80 тыс. рублей в месяц. Помимо этого, у выпускников учебного центра должны быть гарантии трудоустройства, а также льготные программы или поддержка предприятия при покупке жилья.

Азат Хаким также считает, что необходима высокая зарплата, однако на первое место ставит социальные льготы и поддержку от предприятия.

«Чтобы идея сработала, нужна какая-то замануха: какая-то льготная программа, чтобы люди могли и профессионально развиваться, и рассчитывать на льготную ипотеку. Просто так набрать людей на такие специальности довольно сложно. К этому нужно еще неплохую зарплату, чтобы люди понимали, что их ждет, ну и социальные льготы», – говорит эксперт.