Для учета обитателей леса в Татарстане используют методику с 90-летней историей

Зимний маршрутный учет диких животных завершится 15 марта в Татарстане. Полевые работы, стартовавшие 15 января, к концу февраля были выполнены более чем на 90%. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

По его словам, на основе полученных данных будет определена численность 19 видов зверей и птиц, что напрямую повлияет на определение лимитов и объемов их добычи в предстоящих охотничьих сезонах. Методика зимнего маршрутного учета (ЗМУ) не теряет актуальности почти век – ее основы были заложены еще в 1930-х годах. Ее уникальность заключается в сочетании простоты и высокой точности.

«Методика позволяет одновременно учитывать почти два десятка видов животных. Животные, ведущие активный образ жизни зимой, оставляют следы на снегу. Задача учетчика – зафиксировать количество пересечений этих следов на маршруте за одни сутки, а также отметить визуальные встречи с птицами», – пояснил Чиспияков.

Процесс требует дисциплины: учетчик проходит маршрут, средняя длина которого составляет 10 км, дважды. В первый день все старые следы затираются лыжами или вручную. Через 24 часа специалист возвращается на тот же путь и фиксирует только свежие отпечатки, появившиеся за сутки.

