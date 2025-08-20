Для участников урбанистического форума провели беговую экскурсию по набережной Кабана

Фото: оргкомитет форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

Первый день проходящего в Казани форума «Развитие малых городов и исторических поселений» начался для участников со спортивного мероприятия – беговой экскурсии по набережной озера Кабан. Об этом сообщает оргкомитет мероприятия.

Каждый участник форума получил в личном кабинете приглашение на необычную экскурсию, которую организаторы совместили с утренней пробежкой. Делегаты не только смогли осмотреть все объекты внешнего благоустройства, которые были реализованы в рамках городских программ развития озера Кабан, но и испытали на себе построенную инфраструктуру для бега.

Сбор проходил с 6:30 у памятника Шигабутдину Марджани в Старо-Татарской слободе, в 7:00 началась сама пробежка. В стартовой точке директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина рассказала об истории благоустройства набережной озера Нижний Кабан, конкурсах на архитектурную концепцию набережной, прошедших в 2016 году, и о новом здании театра Камала.

Фото: оргкомитет форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

«Мы решили провести эту экскурсию в формате пробежки, чтобы показать развитие набережной озера Кабан в динамике и энергии, которые присущи современному Татарстану. Наш город активно меняется, и бег – это отличный способ не просто увидеть, а прочувствовать эти преобразования», – заявила Наиля Зиннатуллина.

Вторым экскурсоводом и амбассадором спортивной части программы стал директор Центра проведения спортивных мероприятий «Казанский марафон» Вадим Янгиров. Он заметил, что площадка набережной озера Нижний Кабан неоднократно становилась местом проведения спортивных событий различного формата, последнее из которых, гонки на китайских лодках «Дракон», состоялось в минувшее воскресенье, 17 августа.

Особое внимание было уделено концепции «Эластичная лента» российско-китайского архитектурного консорциума Turenscape + MAП, победившего в конкурсе на набережную озера Нижний Кабан. Проект основан на идее «эластичной ленты» – группы ландшафтов, проложенных вдоль озер Кабан. Он предусматривал объединение зеленых насаждений и создание уникальной системы очистки сточных вод.

Фото: оргкомитет форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

В ходе одной из остановок участникам форума показали парк с новой детской площадкой, включающей самую большою игровую водную зону в Татарстане. На преимущества подобных мест с точки зрения развития городской среды, а также на их необходимость для жителей указала директор Центра городского развития Мурманской области Дарья Климова.

Финальной точкой экспедиции стало новое здание театра имени Галиасгара Камала. Здесь урбанистов ждал архитектор бюро Wowhaus Ильяс Гильманов. В 2022 году консорциум в составе Wowhaus (Москва), Kengo Kuma and Associates (Япония), Werner Sobek (Германия) и ПТАМ Германа Бакулина (Казань) выиграл конкурс на архитектурную концепцию нового здания театра Камала. Возможности сооружения не ограничиваются театральными функциями. Это многофункциональный культурный центр и общественное пространство, доступное жителям и гостям Казани не только во время проведения спектаклей.

По завершении беговой экскурсии все участники получили медали, отметили в оргкомитете форума «Развитие малых городов и исторических поселений».