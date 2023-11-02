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Для уборки дорог Казани арендуют спецтехнику за 7 млн рублей
Казанский МУП «Городское благоустройство» потратит дополнительные 7 млн рублей на аренду спецтехники с экипажем для уборки дорог. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Предприятию потребуется нескольких видов спецтехники: самосвалы разной грузоподъемности, автогрейдеры, бульдозеры разной модификации, экскаваторы-погрузчики и колесные экскаваторы, фронтальные погрузчики, трактор с дорожными навесными щетками и трал. Договор будет заключен до конца апреля 2024 года.
Накануне «Городское благоустройство» опубликовало тендер на 23 млн рублей. Они будут потрачены на оплату услуг дополнительных дорожных рабочих и водителей спецтехники.
На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, как город готовится к снегопадам.
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