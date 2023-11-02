Для уборки дорог Казани арендуют спецтехнику за 7 млн рублей

Казанский МУП «Городское благоустройство» потратит дополнительные 7 млн рублей на аренду спецтехники с экипажем для уборки дорог. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Предприятию потребуется нескольких видов спецтехники: самосвалы разной грузоподъемности, автогрейдеры, бульдозеры разной модификации, экскаваторы-погрузчики и колесные экскаваторы, фронтальные погрузчики, трактор с дорожными навесными щетками и трал. Договор будет заключен до конца апреля 2024 года.

Накануне «Городское благоустройство» опубликовало тендер на 23 млн рублей. Они будут потрачены на оплату услуг дополнительных дорожных рабочих и водителей спецтехники.

На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, как город готовится к снегопадам.